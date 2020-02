Pose 1ère pierre du stade du Sénégal : Macky Sall veut la CAN dans 4 ans.

Le président de la République, M. Macky Sall, souhaite que le Sénégal organise la coupe d'Afrique des Nations en 2024. Il l'a fait savoir ce 20 Février 2020, lors de la cérémonie de pose de la 1ère pierre du stade du Sénégal, sis à Diamniadio. À cet effet, le chef de l'État a demandé au ministère des sports, dirigé par M. Matar Ba, d'y travailler ardemment avec la fédération sénégalaise de football, dirigée par Me Augustin Senghor. En plus du Sénégal, le stade LSS sera entièrement rénové et des stades régionaux devront permettre au Sénégal de pouvoir accueillir cette prestigieuse compétition.