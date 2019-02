Portrait d’un candidat (2) : Madické Niang, l’imprévu sort du lot

Le deuxième numéro de l’émission Portrait d’un candidat est consacré au leader de la coalition Madické 2019. Soupçonné par certains acteurs politiques d’être le plan B du Pds pendant que d’autres le considèrent comme le pion du « Macky », Me Madické Niang déjoue tous les pronostics en décidant de prendre son destin en main. Mouride, Avocat, Dévoué, Intime et ancien Conseiller spécial de Me Wade, la robe noire surprend plus d’un en sollicitant le suffrage des sénégalais face à la candidature avortée de Karim Meïssa Wade, Électeur non inscrit sur le fichier électoral. En proposant à la population son projet de société "Jamm Ak Xéweul", le doyen des cinq candidats en lice pour le fauteuil présidentiel va-t-il réussir à récupérer l’électorat du parti de son ancien mentor et ainsi créer la grande surprise au soir du 24 février? Le temps nous édifiera….