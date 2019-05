Porto : Iker Casillas opéré en urgence d’un infarctus du myocarde

C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Joueur du FC Porto depuis la saison 2015/2016, Iker Casillas a dû être opéré en urgence selon divers médias portugais, à savoir A Bola et la chaîne de télévision lusitanienne RTP. Le portier se serait senti mal à l’entraînement et aurait été transporté en urgence à l’hôpital. Le FC Porto vient d’ailleurs de communiquer sur l’état de santé de son joueur.

« Le gardien a souffert d’un infarctus du myocarde durant l’entraînement de ce mercredi matin. La session de travail a été immédiatement interrompue afin d’aller porter assistance au gardien du FC Porto qui se trouve à l’heure actuelle à l’hôpital CUF de Porto. Casillas va bien, il est stable et son problème cardiaque a été traité », peut-on lire sur le communiqué publié par les Dragons.