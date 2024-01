Porter-presse d'un député : Les mensonges de Aly Mané au révélateur de la VAR

Invité sur le plateau de la TFM, ce mercredi 10 janvier 2024, le sieur Aly Mané ne s'est pas privé de tirer sur tout ce qui bouge. Il a déclaré tout de go : "je voudrais d'emblée lever toute équivoque. Je n'ai jamais travaillé avec la Rts, dans le cadre des fanzones. Je n'ai jamais travaillé avec la Rts. Je veux que ça soit clair". Pourtant dans les faits, ce n'est pas le cas...en fac simile, vous pouvez voir clairement une facture dont le client est la Rts et le prestataire est Global SARL. Cette structure domiciliée à l'immeuble Mariama est la propriété de Aly Mané. Qui décidément a pris le parti du ridicule.

Les faits sont têtus! Le 20 juillet 2020, il a fait une facture au nom de la Rts pour un montant de 88 millions 500 mille francs CFA. Qui n'ont pas été payés en espèces ou dans des sacs...



Mais cela ne surprend pas d'autant que le sieur Mané est dans l'illégalité totale. Car le règlement intérieur de l'Assemblée encadre certaines activités de ses membres. Désemparé, il est dans le "porter presse" et la calomnie... Les faits le contredisent et il ne détient aucun document qui atteste ce qu'il dit ou avance...