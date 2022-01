Les populations seront donc bien prises en compte avec la construction du port de Ndayane qui fera inéluctablement des "désagréments". Ainsi, les impactés peuvent être rassurés avec les engagements du président Sall lors de la pose de la première pierre du projet portuaire.



Cette fois-ci, c'est le ministre des pêches et de l'économie maritime qui informera sur la date qui verra tous les impactés être remboursés jusqu'au dernier centime. "L’État du Sénégal est bien engagé pour que ces impactés ne soient pas lésés. Ils devront au plus tard fin février être dédommagés", informe le ministre.



Pour ce qui est de la portée économique, le ministre informe que 3.000 emplois ont été déjà enregistrés pour la phase initiale, 25.000 envisagés sur la plateforme portuaire et plus de 100.000 sur la phase logistique. En plus, il est à préciser qu'un centre de formation aux métiers portuaires va être construit pour permettre aux citoyens sénégalais de travailler dans cette infrastructure dans laquelle le Sénégal détient 40%.