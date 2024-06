Portait : Parcours professionnel de Papa Toby Gaye, nouveau directeur général de la SENELEC

Le nouveau directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, est un ingénieur électromécanicien diplômé de l’Ecole Supérieure Interafricaine de l’Électricité (ESIE) quinzième promotion.



Il a déroulé toute sa carrière au sein de Senelec depuis Septembre 1998 en tant qu’ingénieur chargé des automatismes et de la régulation au niveau de la Centrale III du Cap des Biches, jusqu’à son poste actuel de Directeur Général de Senelec.



Durant cette période, il a conçu un progiciel de suivi de la consommation de combustible et des statistiques d’exploitation.







De 2002 à 2004, le successeur de Papa Mademba Bitèye a occupé le poste de Chef de service production du projet RECORD pour la mise en place d’une comptabilité énergétique au sein de Senelec aux fins de lutter efficacement contre les pertes techniques et non techniques. De 2004 à 2006, il occupe le poste de chef du service ingénierie avec comme mission de mener les études d’ingénierie des projets de la direction production de Senelec et de valider les documents techniques des projets de production en rapport avec la direction équipement.







Entre 2006 et 2008, il est nommé au poste de Chef Exploitation à la Centrale 3 du Cap des Biches ou il mène, dans le cadre de la réhabilitation de la centrale 3, à la refonte des consignes d’exploitation avec le passage de la régulation analogique à la régulation numérique pour la conduite des unités de production. Il est affecté ensuite comme expert planification des unités de production à la direction des études générales avant de rejoindre de 2010 à 2019 la Direction Equipement où il occupe successivement les postes de chef de projet production, chef de département Équipement de production, Directeur en charge du projet MCA et des projets gaz et charbon.







Cette période lui a permis d’acquérir une grande expérience sur les projets de production indépendante d’électricité en participant à toutes les négociations de contrat d’achat d’énergie. Il était le point focal Senelec pour le second compact.







En 2019 , Papa Toby Gaye est nommé Directeur Principal Equipement, où il est chargé du suivi et de la mise en œuvre des projets de production, du transport de la distribution et des projets d’innovation avant d’être nommé en 2021, Secrétaire Général de Senelec puis Directeur Général.