Port du voile en France : Emmanuel Macron somme le CFCM à tenir un discours clair

Le président Français Emmanuel Macron a eu ce Lundi une entrevue avec le Conseil français du culte musulman sur le port du voile et l’Islamisme en France. Manifestement, cet entretien et ce qui en a découlé auront été bien entendu par le conseil.



Les représentants de l'instance ont aussitôt promis par communiqué des annonces « très fortes » concernant le voile et l'islamisme en France. C’est ainsi que le vice-président Anouar Kbibech indique que « le Conseil religieux tiendra dès ce mardi une réunion exceptionnelle qui sera l’occasion de répondre à cette demande du président Macron sur ce discours clair et concis à tenir sur le voile dans la société et la place publique ».



Cette question a été posée récemment en France lors d'une polémique sur la question du port du voile par des accompagnatrices lors des sorties scolaires.



Pour le président Macron, le but de ce rappel est d’éviter « la confusion des esprits » et séparer clairement la religion, la culture et l'islam politique.



Les réponses sont toutefois attendues ce mardi pour déterminer alors, comment adapter le voile dans un pays laïc et comment faire pour détecter les signes de la radicalisation.