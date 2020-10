Port du masque et respect des mesures d’hygiène : Les pèlerins conformes aux « Ndiguël » du Khalife

Plus qu’une question de précaution contre le Coronavirus , un «Ndiguël » que tout les pèlerins ont appliqué. Le port du masque, ainsi que les mesures d’hygiène sont bien respectés par les fidèles. À l’entrée de la grande mosquée de Touba, sont installés des dispositifs tels que de l’eau et du savon, de même, à l’entrée, des masques et du gel hydro alcoolique sont distribués par le dahira Mouhadimatoul Hidma. Ce dernier est chargé du contrôle du respect des mesures barrières à l’intérieur et aux alentours de la grande mosquée.

Plus de 5.000 cartons de masques et 250 cartons de gel alcoolisé sont stockés dans leurs magasins.

Une quantité plus que suffisante pour couvrir la période du Magal selon serigne Saliou Niang, un des membres du comité d’organisation du dahira Mouhadimatoul Hidma. Il précise que jusque là, tout se fait dans les règles de l’art espérant que cela continue jusqu’à la fin pour passer un bon magal.



