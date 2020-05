Port de lunettes pour se protéger du Covid-19 / Le Pr Moussa Seydi précise : « Dans le contexte où nous sommes, nous n'avons pas besoin de lunettes »

Étant interpellé sur le port de lunettes, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann reviendra sur ses propos pour éclairer notre lanterne et mettre tous les sénégalais au même niveau d'information par rapport à son idée. C'est à travers une vidéo que le professeur Moussa Seydi rappelle :" il faut savoir que ceux qui auront besoin des lunettes sont ceux qui se trouvent devant les malades qui éternuent ou qui toussent. En plus, ce seront des lunettes specialisées appellées lunettes de protection".



Toutefois, la précision se fera en rappelant que nous sommes dans un contexte particulier où le port de masques est géneralisé, les gens n'auront même pas besoin de ces lunettes, car la personne qui sort des particules en éternuant, les laissera dans le masque qu'elle porte", poursuit le professeur Seydi.



Il profitera de cette occasion pour appeler les gens à se munir des recommandations, en faisant particulièrement attention pour éviter de toucher les yeux et se rassurer que leurs mains restent toujours propres. En terminant, il les invite à, toutefois, si l'on est pas sûr que ses mains sont propres, "de les laver avec du savon ou utiliser du gel hydroalcoolique".