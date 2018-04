Port de Dakar : le rapport de PWC qui confirme la baisse de performances

Le 17 février passé, Dakaractu alertait sur l’existence de menaces qui risquaient de porter gravement atteinte à l’attractivité de la destination Sénégal, et si elles persistent, de provoquer une baisse drastique des recettes douanières. « En effet, des navires de grandes compagnies, lesquelles par le passé, venaient directement au pays de la Téranga qui jouit d’une meilleure position géographique, font des escales ailleurs en Afrique avant d’accoster au Port Autonome de Dakar, où il est maintenant fréquent de rester deux jours sans décharger », écrivions nous

Le rapport de Price Waterhouse Coopers (PWC), publié le 13 avril 2018, semble nous confirmer. Ainsi, le cabinet prévoit que le port d’Abidjan fera partie des trois hubs émergents en Afrique subsaharienne, tandis que ceux de Lagos-Apapa, de Lomé et de Tema se posent en véritables challengers en Afrique de l’Ouest.



En signant le vendredi 2 mars 2018 à Bruxelles un protocole d’entente avec les autorités portuaires d'Anvers, le patron du Port autonome de Dakar espérait, à travers cette collaboration, positionner le Pad en tant que principal centre régional de fret. Il lui reste alors du chemin à parcourir pour rattraper son retard face à ses autres concurrents de la sous-région cités plus haut.