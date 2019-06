Port de Dakar : Vague de mouvements au niveau des Douanes et des maisons de transit à cause de la hausse des tarifs douaniers.

L'entrée en vigueur, depuis hier (lundi 10 juin 2019) d'une hausse des tarifs douaniers a mis les acteurs portuaires dans une situation inquiétante.

Ce mardi 11 juin qui constitue le premier jour ouvrable après l'instauration de cette nouvelle position tarifaire au niveau des Douanes, beaucoup d'acteurs portuaires, notamment les transitaires, sont sur le qui-vive. Au bureau des Douanes de Dakar-Port-Nord sis au Môle 8, les choses ne tournent pas rond comme avant l'arrivée de cette mesure que certains jugent impopulaires. Quelques transitaires qui ont été interrogés devant ledit bureau des soldats de l'économie ont fait part de leur décision de suspendre les activités, le temps d'une journée pour faire entendre raison aux autorités.

D'ailleurs, il est révélé que des transitaires sont en train de se concerter depuis ce matin pour voir comment faire face à cette décision qui, pour plus d'un, menace leurs affaires et risque de les plonger dans le gouffre. Au même moment, des autorités douanières de leur côté se réunissent, a appris Dakaractu.



Déjà qu'il est prévu, selon certains acteurs une rencontre entre des représentants des transitaires et le nouveau directeur des opérations douanières, cet après-midi pour arrondir les angles.