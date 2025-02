Port de Dakar : Une activité en chute libre, des chiffres alarmants

La revue ConfidentielDakar révèle des chiffres préoccupants sur l’économie sénégalaise, confirmant une tendance inquiétante. L’activité du Port autonome de Dakar a connu une chute brutale au cours des onze premiers mois de l’année, marquant un recul historique du trafic de marchandises. Décryptage des points clés de cette situation alarmante.



Des débarquements en forte baisse : un signal inquiétant



Le Port de Dakar a enregistré une chute de 14,5 % des débarquements en un an. En novembre 2023, ils s’élevaient à 13 524 700 tonnes, contre 11 567 000 tonnes un an plus tard, soit une baisse de près de 2 millions de tonnes. Ce ralentissement reflète une diminution générale des importations de marchandises, avec des répercussions directes sur l’économie nationale.



Des embarquements en souffrance



Les exportations ne sont pas épargnées. Les embarquements ont également connu une baisse significative, passant de près de 7 millions de tonnes à 6,1 millions de tonnes. Ce repli pourrait traduire une diminution de la production locale ou une perte de compétitivité des produits sénégalais sur le marché international.



Une crise du commerce national



Le secteur le plus touché reste le commerce, pilier de l’activité portuaire. Les débarquements de marchandises ont chuté de 33,7 %, illustrant un net ralentissement des importations. Comme le souligne ConfidentielDakar, “les commerçants sénégalais ne font plus venir de conteneurs”, une situation qui risque de perturber l’approvisionnement du marché local et de créer des tensions sur certains produits.



Les produits pétroliers et halieutiques en hausse, mais insuffisants



Quelques segments échappent à la débâcle. Les débarquements de pétrole brut, d’hydrocarbures raffinés et de poissons sont en hausse. Toutefois, ces produits ne représentent qu’un tiers du total des débarquements et ne suffisent pas à compenser la chute du volume global du trafic.





Une baisse historique du trafic de marchandises



Le chiffre le plus alarmant reste la perte de plus de 3 millions de tonnes de marchandises en un an, passant de 9,2 millions à 3,1 millions de tonnes. Or, l’activité marchandise représente 70 % du travail du Port de Dakar. Une telle contraction du volume traité pourrait avoir des conséquences graves sur l’emploi et la dynamique économique du pays.





Une alerte pour les autorités



Face à cette situation critique, les acteurs économiques et les autorités doivent réagir rapidement. Cette baisse historique de l’activité portuaire pourrait être le symptôme d’un ralentissement économique plus large, nécessitant des mesures urgentes pour relancer le commerce et la compétitivité du Port de Dakar.