Port de Bargny-Sendou : Mavamar Industries attaque Sénégal Minergy Port à la justice pour obstruction et retards

Un contrat de bail qui tourne au bras de fer

Un site inaccessible malgré le paiement

Un mur illégal qui change tout

Un procès décisif pour l’avenir du port

Le climat des affaires autour du port minéralier de Bargny-Sendou s’annonce houleux. Selon des informations relayées par Libération, la société Mavamar industries Sa a assigné Sénégal Minergy Port (SMP) devant le tribunal de commerce de Dakar. Motif : un manquement contractuel majeur lié au bail à construction qui lie les deux parties. L’affaire sera appelée à la barre le 18 août prochain.Tout remonte au 30 août 2023, date à laquelle Sénégal Minergy Port avait attribué à Mavamar le lot n°58, d’une superficie de 2 hectares 7 ares 32 centiares, extrait du titre foncier n°12.460/R, sis à Bargny-Sendou. Objectif : permettre à Mavamar d’y ériger un ensemble d’infrastructures logistiques.Le contrat stipulait clairement, en son article 3, que l’accord était conclu sous la condition suspensive du paiement du coût de viabilisation de la zone, fixé à 32 000 F CFA le m², soit la somme colossale de 663 424 000 F CFA. Cette enveloppe devait couvrir l’ensemble des travaux, notamment la construction de la route principale d’accès au dépôt.Après avoir reçu en novembre 2023 les plans validés par les services du bailleur, Mavamar dit avoir rempli toutes ses obligations pour lancer ses travaux. Mais problème : le site était totalement inaccessible. Sans route, impossible d’acheminer matériaux et engins.Ce n’est qu’à partir du 28 février 2024 que l’accès a été rendu praticable, mais encore de façon partielle et limitée. Entre-temps, Mavamar aurait multiplié les relances pour que Sénégal Minergy Port respecte ses engagements… en vain, comme le souligne Libération dans son reportage.Comme si les retards ne suffisaient pas, un constat d’huissier daté du 30 mai 2025, établi par la SCP Diatta Ndiaye et Faye, a révélé un fait troublant : la présence d’un mur de clôture surmonté de barbelés empiétant directement sur l’entrée principale du site. Cette barrière, jugée « illicite » par Mavamar, constitue selon elle une entrave directe à l’accessibilité et à la fonctionnalité du projet.

Mavamar industries estime que ce blocage compromet sérieusement son projet, déjà ralenti par les retards accumulés. L’audience du 18 août sera donc décisive, et pourrait déboucher sur des réparations financières conséquentes ou une remise en cause du bail.

