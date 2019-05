Port autonome de Dakar : Un camion fou tue un enfant et blesse un gargotier.

L'irréparable s'est déroulé vers 19h au Port autonome de Dakar, lorsqu'un laveur de voiture ne disposant pas de permis de conduire, a voulu démarrer un camion en stationnement. Ignorant que le véhicule était en mode vitesse, le chauffard en question a vu le camion finir sa course sur un jeune qui était à proximité et qui finira par rendre l'âme sur le coup. Le gargotier qui voulait sauver la victime s'en est sorti avec des blessures. Le drame a fini de plonger les témoins dans l'émoi et la consternation.