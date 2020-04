Port : Couverture médicale octroyée à 580 travailleurs en CDD.

Le Port autonome de Dakar a décidé d’octroyer une couverture médicale à 580 travailleurs, principalement bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée.

Selon un communiqué de la cellule communication stratégique du Port, cette décision du Directeur Général Aboubacar Sédikh Bèye a été prise ce vendredi 10 avril 2020, « alors que la couverture police assurance maladie était jusque-là réservée aux travailleurs en Contrat à durée indéterminée (CDI) ». Selon la même source, ils auront droit aux services à la couverture médicale et aux garanties y afférentes au même titre que leurs collègues en CDI.

« Le Directeur Général du Port autonome de Dakar tient ainsi sa promesse d’étendre la couverture médicale aux travailleurs en CDD formulée le 26 janvier 2020 lors de la présentation des vœux au personnel portuaire. Ce geste de haute portée sociale, une première dans la vie du port de Dakar porte l’empreinte absolue du directeur général Aboubacar Sédikh Bèye, souligne Mme Mame Fatim Sarr Dièye, chef Service des Assurances qui a piloté le dossier aux côtés de la secrétaire générale, Aïssatou Ba Niang », peut-on lire sur la note.

Enfin, finit par révéler la source, dans le domaine des acquis sociaux, beaucoup d’actes ont été posés par le DG Aboubacar Sédikh Bèye en 2019. « On peut citer entre autres, les 200 logements livrés aux travailleurs d’un coût de 3 milliards livrés à Diamnadio, alors que la deuxième phase de 246 logements d’un coût de 3,7 milliards de frs a été enclenchée et la troisième phase sera enclenchée dès la fin de la deuxième. Par ailleurs, 2019 a permis de régulariser des CDI pour 300 temporaires tandis que 150 agents de sécurité ont été régularisés en CDD. Ce chantier de régularisation à forte portée sociale va se poursuivre », conclut-elle...