Port autonome de Dakar : Mountaga Sy renseigne de la disponibilité des Quais 52, 42, 104, 14 et 23.

"La direction travaille pour réduire la durée de séjour des navires laissés en rade. On fait tout pour sortir la marchandise le plus rapidement possible du Port autonome de Dakar (…) à partir de ce matin, les quai 52, 42 , 104, 14, 23, sont libérés, il n y'a plus aucun navire en rade transportant du riz, de l'huile, du sucre...des denrées de première nécessité..." a déclaré le DG du port autonome de Dakar.