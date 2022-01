Porokhane : le Docteur Macoumba Diouf reçu par le Khalife général des mourides.

Après avoir rempilé pour un 2ème mandat à la tête de la Commune de Latmingué au terme des joutes électorales du 23 janvier 2022, le Dr Macoumba Diouf, premier maire et premier maire élu au suffrage universel direct, par ailleurs Directeur de l'Horticulture, a eu l'honneur d'être reçu hier à Porokhane, par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Au cours de cette visite de courtoisie que l'édile de Latmingué a eu à effectuer auprès du Khalife qui est en séjour à sa résidence de Porokhane, en prélude du grand Magal de la ville sainte, le Dr Macoumba Diouf était accompagné d’une délégation de nouveaux élus, de religieux et de sages de Latmingué.

À cette occasion, le maire et sa délégation ont reçu les félicitations du guide religieux mais aussi et surtout ses prières pour un 2 ème mandat couronné de succès avec des réalisations à la hauteur des ambitions du maire et des attentes légitimes de ses vaillantes populations.

Le guide a salué les performances du Dr Diouf dans le management dans le secteur de l’Agriculture de manière générale qu’il connaît parfaitement et en particulier, à la tête du sous-secteur de l’Horticulture.

Le Dr Diouf a eu l’opportunité de rappeler au guide la collaboration particulièrement fructueuse qu’il a eue avec feu Serigne Moustapha Bassirou Mbacké dans le cadre du Programme de reconstitution du capital semencier pour des spéculations telles que le mil, le niébé et l’arachide alors qu'il était Directeur Général de l’ISRA.

Le Khalife Général a vivement félicité le Dr Macoumba Diouf pour sa belle contribution à la marche de l’agriculture sénégalaise et pour son engagement au service des populations du Saloum.

Après avoir pris congé du guide, et avant de quitter la ville sainte, le Dr Macoumba Diouf et sa délégation ont été invités par Serigne Thierno Mbacké dit Kosso, fils aîné du Khalife Serigne Mountakha Mbacké et par Serigne Moustahine Mbacké Ibn Cheikh Moussa Nawel...