Porokhane : Serigne Bassirou Mbacké Porokhane se félicite des réalisations du PUDC

Lors de la réception du tout nouveau forage de la commune de Porokhane, le représentant du Khalife de la cité religieuse, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane s'est félicité des différentes réalisations du programme d'urgence de développement communautaire (PUDC). À le croire, les actions dudit programme sont à saluer parce que touchant directement les populations. " L'inauguration du nouveau forage en est un exemple, vu que c'est un projet qui est venu à son heure surtout en cette période de préparatifs du Magal durant laquelle le besoin en eau est revu à la hausse", a indiqué le guide religieux.



À noter que la commune de Porokhane dispose de 6 forages et 4 châteaux d'eau tous fonctionnels, mais sa population souffre toujours de manque d'eau car le réseau existant est mal dimensionné. "La réalisation de ce forage va donc permettre de combler le déficit en eau de la cité religieuse de Porokhane et raccorder les villages de Keur Youga Sadio, Keur Mbana et Porokhane toucouleur".



La délégation du Pudc a été conduite par le directeur national, Cheikh Diop.