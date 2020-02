Porokhane : Mise en service d'un nouveau forage avec un débit de réception de 80m3/h.

À quelques jours du grand Magal de Porokhane, les autorités religieuses viennent de procéder à la mise en service d'un nouveau forage dont le débit de réception est de 80m3/h.



La cérémonie de réception de cet ouvrage a été paraphée en présence du président du comité d'organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, du ministre du Développement Communautaire, de l'Equité Sociale et Territoriale, Mansour Faye, du gouverneur de Kaolack, entre autres autorités administratives et religieuses.



Avec l'extension de la cité religieuse de Porokhane, le déficit en eau potable persiste et sur demande des autorités, le PUDC a réalisé ce nouveau forage dont les caractéristiques sont énumérées comme suit : Débit de réception 80m3/h, Profondeur 100m, coût global de 29 millions etc...