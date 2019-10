Porokhane : Les directeurs d'école de la commune ont refusé les fournitures scolaires du fonds de dotation de la mairie

Ils sont au nombre de 33 directeurs d'école dans la commune de Porokhane qui se sont réunis ce vendredi pour réceptionner les fournitures scolaires que la mairie a mises à leur disposition.



Toutefois, la cérémonie n'a pas pu se tenir. En cause, ces derniers jugent ainsi insignifiants les fournitures scolaires offertes par la municipalité. « Nous avons reçu 6 cartons de cahiers de 48 pages, 12 cartons de 100 pages et 00 carton de 200 pages. Nous estimons que cette dotation est insuffisante », a informé le directeur de l'école de Keur Moussa Frontière, Abdou Diémé.



" Cette situation est devenue une habitude dans la commune de Porokhane. Depuis trois ans, on nous convoque pour la distribution de fournitures, mais à chaque fois on est confronté à ce genre de problème. Et le maire ne veut pas changer. C'est vraiment déplorable", a laissé entendre le Directeur de l'école élémentaire de Keur Babou Ngoné, Mamour Ndiaye.



Par conséquent, le maire qui était absent des lieux, a pointé du doigt l'impatience de ces derniers. « Le fournisseur a envoyé 300 cahiers de 200 pages. À cause du Magal et d'un autre contre-temps, la distribution a connu un léger retard. Mais nous sommes dans les délais », a répondu le maire de la commune de Porokhane, Aly Diadiou.