Porokhane / Incursion dans la cuisine de Sokhna Bali Mountakha : Un lieu où tous les plats sont préparés et servis aux hôtes de marque

En cette veille de Magal, l'équipe de Dakaractu s'est rendue dans la cuisine de Sokhna Bali Mountakha.

Comme à l'accoutumée, toutes sortes de plats y sont préparés et servis aux hôtes de marque du khalife et à ceux de Sokhna Bali. Un endroit unique dans la cité où les plats les plus copieux sont mis à la disposition des délégations.

Ici, les cuisinières sont à pied d'œuvre autour des marmites et par moment, Sokhna Bali Mountakha vient superviser les opérations en donnant quelques consignes à l'ensemble des "cordons bleus"...