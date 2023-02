Porokhane 2023 : Au Cœur des "Wagn" de Sokhna Bali Mountakha... Une histoire de "Berndé" très prisée par les fidèles.

Les cuisines ou "Wagn" de Sokhna Bali Mountakha ont un aspect important dans l'organisation du Magal de Porokhane.

Ce sont des lieux où les plats les plus copieux sont préparés et mis à la disposition des délégations et des particuliers.

Et c'est Sokhna Bali Mountakha elle-même qui vient superviser les opérations.

Cet après-midi, Dakaractu vous permet de découvrir un de ces lieux à travers ses saveurs et ses bonnes grâces...