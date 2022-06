Popenguine : Les éclairages et recommandations fortes du ministre de la santé Khémesse Ngom...

Nouvellement installée comme ministre de la santé, le docteur Khémesse Ngom a fait un déplacement au niveau de la commune de Popenguine pour les besoins du pèlerinage...



Un pèlerinage dans un contexte particulier avec la Covid-19 même s'il y a une régression, le Docteur Khémesse Ngom en a profité pour donner certains éclairages et faire de fortes recommandations à l'endroit des pèlerins.



Par ailleurs, il a été noté un dispositif non négligeable mis en place. Les structures et le système de référence sont renforcés en vue d'assurer une couverture sanitaire satisfaisante.



Plus de 550 agents de santé seront regroupés avec 07 points de prestation fixe ou sites de référence,13 postes médicaux avancées, 30 ambulances et une valeur de 11 millions de FCFA en médicaments et produits pharmaceutiques pour prendre en charge les pèlerins...