Popenguine 2022 : l’Evêque de Thiès lance un message fort aux familles et aux jeunes mariés

La messe solennelle du pèlerinage marial de Popenguine 2022 sera dite par l'évêque de Kaolack Matar Boucar Tine. Une messe prévue au sanctuaire Marial. L’évêque de Thiès a dirigé la messe de minuit hier.

Il a demandé aux jeunes chrétiens un amour exclusif et définitif, un amour continue mais pas un amour provisoire, d'être auto éducatif à l'amour et de respecter les personnes vivant des moments très difficiles.

« Chers amis fidèles, couples et jeunes, je demande aux jeunes chrétiens d'avoir un amour exclusif et définitif, un amour continu mais pas un amour provisoire, d'être auto éducatif à l'amour et de respecter les personnes vivant des moments très difficiles avec compassion, de refuser l’injustice de sujétion, en mettant en avant notre dignité de personne en étant loyal l'un envers l'autre, en cultivant un esprit de servir et de participer activement chacun selon sa compréhension et sa tolérance à l’édification de notre famille. Par notre sens civique, par le respect réciproque, par le sérieux par lequel nous nous attelons à l’accomplissement de nos devoirs d'amant, en éducation au sein de nos familles et dans la société », a conseillé l’évêque de Thiès.

À sa suite et comme attendu, l'homélie de l'évêque de Thiès a tourné autour de la thématique générale de cette édition du pèlerinage marial de Popenguine sous le thème, l'amour familiale : vocal et chemin de Sainté. Son message s'est inspiré des textes bibliques et du thème retenu. « Sans Marie, il n'y aurait pas eu l'église, elle est la mère de l'église. Celui qui ne voit pas Marie n'ira pas vers le ciel, pour partir vers le Christ le seigneur passe pas Marie », a-t-il dit.

Il terminera en rapportant les mots du pape François, « l y a trois mots essentiels dans un vrai amour : stp, pardon et merci. » « En effet, les vrais mots de l'amour familial sont un amour sincère et inconditionnel, en cas de difficulté, les amoureux doivent être inséparables, comme en cas de maladie ou perte d'emploi... », a-t-il terminé.