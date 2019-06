Popenguine 2019 : Aly Ngouille Ndiaye sollicite l'appui de l'église pour asseoir un climat politique apaisé.

Venu présider la cérémonie officielle marquant la 131ème édition du pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a magnifié la considération de l'église catholique à l'endroit du gouvernement. "L'église catholique constitue surtout au delà de sa dimension spirituelle, un cadre de dialogue qui contribue en permanence à l'effort national de construction de l'État nation", a t-il souligné. Les fidèles sont venus de toutes les contrées du Sénégal et de la sous région pour assister à cet événement particulièrement important pour la communauté catholique. D'après lui, " par la bonne éducation que l'église catholique donne à ses fidèles, par le message qu'elle véhicule et les actes qu'elle pose à tout moment et en toute circonstance, elle contribue sans conteste et de manière remarquable à la consolidation de notre commune volonté de vie commune grâce à laquelle le Sénégal constitue un havre de paix qui à chaque épreuve cruciale, fascine et émerveille le monde par la sagesse et la maturité de son peuple".



Ainsi, dans son discours, Aly Ngouille Ndiaye a réitéré à travers le dialogue national initié par le Président, Macky Sall sa volonté d'asseoir un climat politique apaisé. "Le dialogue national qui vise une entente autour de l'essentiel pour asseoir durablement un climat politique sincère a besoin de l'implication de toutes les communautés religieuses. Je demeure convaincu que l'église catholique participera par ces prières et son intelligentsia à la marche vers cet idéal qui exige l'engagement sincère de toutes les forces vives de la nation", a-t-il tenu à expliquer.