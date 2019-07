Pont de Diouloulou / Un camion remorque a failli tomber dans le marigot

Un camion remorque a failli tomber du pont de Diouloulou vendredi après-midi. En provenance de Ziguinchor, la remarque immatriculée Bjl 1556 W qui était lourdement chargé, a raté la chaussée du pont pour se diriger droit sur le marigot. N'eût été la dextérité du conducteur, la remorque aller tomber dans le marigot.

Selon des témoins, c'est l'étroitesse (deux voitures ne peuvent se croiser dessus) et l'état de délabrement avancé du pont qui sont à l'origine de l'incident.

Ce pont est pourtant le cordon ombilical entre la zone de Diouloulou et le reste du département de Bignona. Du fait de son importance, le président de la République avait promis sa réhabilitation il y a moins d'un an lors de sa tournée économique en Casamance. Mais toujours rien...