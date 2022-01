Pont à péage de Marsassoum : Les tarifs connus et le péage démarre à compter du 01 février.

À l'image du pont de Foudiougne inauguré ce dimanche, celui de Marsassoum sera ouvert à la circulation demain 17 janvier 2022. Les usagers auront 15 jours pour bénéficier de la gratuité de la circulation car le paiement sera effectif à partir du 01 février 2022.



Ce qui constitue un soulagement pour les populations du Boudié, du Pakao, des Kalounayes et même du Fouladou qui vont voir leurs tracasseries routières s'amoindrir considérablement. Car ce pont relie les régions naturelles de la Casamance. Les populations de Bignona peuvent aller à Kolda sans passer par Ziguinchor et quitter Bignona pour Kolda ne sera qu'une question de minutes.



Ce pont de Marsassoum est situé sur la rive gauche de la Soungrougrou, un affluent du fleuve Casamance, dans la région de Sédhiou



Le Chef de l’État avait procédé au lancement des travaux du pont de Marssasoum dans La région de Sédhiou au mois d'octobre 2018.



Les travaux devaient durer 18 mois avec un investissement de plus de 20 milliards de fcfa...



C1: Moto 500 F Cfa

C2: Véhicule particulier et taxis 2.000 F Cfa

C3: Mini bus et camionnettes 3.000 F Cfa

C4 : Gros bus et poids lourds 15.000 F Cfa



Le péage effectif entrera en vigueur à compter du mardi 1er février 2022.