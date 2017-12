Ponction sur les salaires des enseignants : Des agents véreux démasqués !

Suite à la ponction opérée sur les salaires de certains enseignants à la fin du mois de Novembre et qui a suscité le courroux des syndicalistes, la direction de la solde du ministère de l’économie et des finances a réagi. Le nouveau directeur de la solde a donné un coup dans la fourmilière. Précédemment directeur des systèmes d’information, il a commandité un audit de la solde. Enquête qui a permis de découvrir des pratiques frauduleuses menées par des agents de la solde, en complicité avec des syndicats véreux de la place qui siphonnaient jusqu’a 5 fois par mois les salaires de certains enseignants.



L’audit a révélé que 800 enseignants étaient dans ce cas et que 98 personnes puisaient dans un seul compte. Un système bien huilé qui a permis à certains syndicats de se faire des millions sur le dos des victimes.



Après l’audit, de nombreux agents véreux ont été mutés et mis à la disposition de l’administration et du personnel. Dans le même registre, le nouveau directeur de la solde, administrateur civil ayant une parfaite maîtrise du système d’information de la fonction publique, est en train d’assainir la direction de la solde.