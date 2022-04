Ponction salariale des agents de santé : « de la même manière qu'il sanctionne les fautes, qu’il respecte les droits des travailleurs » (Sydia Ndiaye, syndicaliste)

L’État a procédé aux ponctions salariales des agents de santé et de l'action sociale qui étaient en mouvement de grève depuis quelques jours, à travers une note d'information.

Ainsi, conformément à l'article L70 du Code du Travail, les agents contractuels grévistes vont être privés de salaire pour les heures d'arrêt de travail.

Une décision qui ne surprend guère les agents de santé concernés. En effet, selon les propos de Sydia Ndiaye, le président de la fédération générale des travailleurs du Sénégal, joint au téléphone, cette décision est conforme à la loi et aux règlements.

Cependant, il exige de l’État que « de la même manière qu'il sanctionne les fautes, qu’il respecte autant les droits des travailleurs ».



Ainsi poursuit-il, « nous allons vers des moment difficiles certes, mais nous allons pas protester. Ils n’ont qu’à user de tous les moyens dont ils disposent, car on s’est déjà préparé à tout, et nous n'allons pas nous laisser faire... »