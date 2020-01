Pollution aux hydrocarbures à Thiaroye : Les résultats des tests connus dans trois jours.

Le ministre de l’environnement et du développement durable était ce matin en visite à la plage de Thiaroye sur mer, affectée sur une superficie d’environ 150 mètres par des écoulements d’hydrocarbures. Accompagné du Directeur Général de la société africaine de raffinage (SAR) Serigne Mboup, le ministre a indiqué que ces écoulements « seraient des fuites anciennes qui se sont accumulées durant des années…et qui refont surface ». Les résultats du deuxième test « effectué sur un des pipelines de la Sar », et disponibles dans trois jours devraient le confirmer, a-t-il laissé entendre.



Il a indiqué par ailleurs que la vigilance et la sécurisation de la zone étaient de mise, et des tests sont effectués dans un cabinet choisi de concert avec les autorités de la SAR pour « vérifier le niveau de contamination » de la mer. Des actions pour préserver les citoyens sont aussi en cours, a dit Abdou Karim Sall.