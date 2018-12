Politisation supposée du festi-Kolda : Seydou Diallo de l’Apr dément et précise

« Festi-kolda n’a aucune connotation politique et ceux qui pensent le contraire ignorent tout le sens de l’événement. D’autant plus qu’il est organisé pour toute la population et de toutes obédiences confondues », voici la réponse de Seydou Diallo aux détracteurs du festi-kolda. « Dire qu’il est politique, ce n’est qu’un procès d’intention et une tentative de jeter le discrédit sur ce grand rendez-vous culturel qui booste chaque année l’économie locale», défend-t-il. M. Diallo d’avancer avec enthousiasme : « Au contraire, nous félicitons le maire pour cette belle initiative. Et ceci témoigne de la volonté de l’édile d’être à la solde des populations. Et nous sommes convaincus que le seul souci de ce dernier demeure le bonheur des populations. C’est pourquoi, nous le félicitons et l’encourageons dans ce sens ». Il faut rappeler qu’à la suite de l’organisation du festival, certaines langues se sont déliées pour critiquer ce projet qu’ils jugent inopportun. « En dehors de son aspect folklorique, des panels, des tables rondes et des conférences ont été organisés pour capter des fonds permettant de financer les Start up. Mais également les pme (petites et moyennes entreprise) », estime-t-il. « Si tous ces aspects connus de tous sont inconnus des autres c’est qu’ils sont aveugles ou sourds. En tout cas, nous félicitons encore notre maire Abdoulaye bibi Baldé », conclut-il