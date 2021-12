Politisation dans le recrutement des 5 000 enseignants : les précisions du ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla

Le ministre de l’éducation nationale a rappelé dans le cadre du recrutement des 5 000 enseignants qu'ils ont mis en avant les candidats qui avaient d'abord leurs diplômes professionnels et les IEF et IA ont été représentés.



En fonction des demandes que nous avons, ils ont mis en place des commissions et une concertation où les modalités de recrutement avaient été définies avec les partenaires sociaux (société civile, syndicat).



"De l'extérieur, on pouvait croire que ça se faisait comme l'on procédait avant. On ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas le Baccalauréat. Or avant, ce n'était pas ça. Quand il y avait des recrutements spéciaux, on a des enseignants qui sont dans le système qui n'ont commencé à enseigner que quand ils ont été recrutés, et qui n'avaient même pas le brevet," mentionne-t-il...