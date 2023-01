Politiques publiques : Le FMI approuve le programme du Sénégal et débloque 133 milliards…

Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International a débloqué 133 milliards de francs CFA après avoir approuvé la sixième et dernière revue du programme au titre de l'Instrument de coordination de la politique économique. Mesmin Koulet-Viockot, représentant permanent du Fonds monétaire international, a fait face à la presse ce mardi, pour donner les grandes lignes qui ont conduit à l’approbation de ce montant en soutien au Sénégal dans le cadre des politiques publiques.



Cet accompagnement participe au renforcement de la stabilité macroéconomique, au renforcement du secteur privé pour soutenir le développement du pays, mais aussi, sur la gouvernance et la transparence notamment sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Le Fonds monétaire International reconnaît également les efforts du Sénégal à maintenir le cap de la croissance en 2022 malgré la baisse de l’année précédente à cause des chocs exogènes.



Le Fonds a aussi salué les perspectives économiques qui se dessinent pour le Sénégal en dépit de certaines décisions notamment le réajustement sur les prix du carburant et de l’électricité...