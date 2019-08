Politiques nationales d'aménagement et de développement territorial en matière de transport et mobilité urbaine : L'Anat et le Cetud joignent leurs forces

L'agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) et le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) ont signé hier, une convention de partenariat dont l'objet est de définir un cadre de collaboration entre ces deux structures.

Il s'agira d’œuvrer pour la mise en œuvre de politiques nationales d'aménagement et de développement territorial et sectorielles en matière de transport et de mobilité urbaine définies par l'Etat.

Signée ce mercredi 28 août par Mamadou Djigo et Thierno Birahim Aw, respectivement directeur généraux de l'Anat et du Cetud, ladite convention sera l'occasion pour elles de porter assistance, l'une à l'autre.

Il est donc attendu de l'Anat qu'elle mette à la disposition du Cetud l'information géographique requise pour répondre à des besoins ponctuels de mise en œuvre de ses différents projets, de ses études et de ses outils prévisionnels.

De même, l'Anat doit produire des cartes et des infographies permettant au Cetud de satisfaire ses besoins opérationnels de communication Il est aussi attendu de l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire qu'elle rende accessible les plans d'aménagement réalisés par son service en sus d'accompagner le Cetud dans le cadre de la révision du Plan de mobilité urbaine soutenable (PMUS).

Enfin, l'Anat se doit de fournir au CETUD, en cas de besoin, des services d’impression de cartes ou de tirage de plans et d'assurer assurer des formations et un renforcement de capacités pour le personnel du CETUD.

Selon les termes du partenariat dont la durée est de 3 ans renouvelable, le Cetud doit pour sa part partager avec l'Anat les données disponibles sur les lignes, gares et arrêts du réseau intégré de transport public urbain : réseau AFTU, Dakar Dem Dikk, BRT, TER, etc.

L'Anat se verra aussi octroyer un accès aux documents de planification tels que le PMUS (Plan de Mobilité Urbaine Soutenable de Dakar).

En outre, le Cetud s'est engagé à mettre à disposition des ressources pour permettre à l’ANAT de répondre aux besoins spécifiques du CETUD en données, cartographie et applications ciblées.

Pour la réalisation des activités de la présente convention, les deux structures étatiques s'engagent à se porter mutuellement assistance dans le respect des prérogatives de chaque partie dans la limite de leurs moyens.

Il faut souligner que le principe de gratuité sera privilégié pour l'échange de données. Chaque partie prendra en charge les frais liés à la production des services qui seront fournis par l'autre dans le cadre de cette convention, fait remarquer le document dont Dakaractu a reçu copie.