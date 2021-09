Politique/ un responsable du Rewmi rejoint le PRP de Déthié Fall

Le parti Rewmi de Idrissa Seck vient de perdre un allié de taille, un fervent propagandiste dans la région de Thies. Il s’agit de son responsable de la région, Mouhamadou Dieng. Dans sa nouvelle orientation politique, le politicien a fait le choix d'adhérer au Parti Républicain pour le Progrès/DISSO AK ASKAN WI. Ce choix de rejoindre le parti de Déthié Fall, est motivé, d’après ce dernier par deux éléments essentiels : le leader et le Parti.

D’abord l’homme fort de Thies a fait le choix d’accompagner l’honorable député de par « son profil ». D’après Mouhamadou Dieng, il s’est joint à la politique de Déthié Fall du fait de son expérience, sa vertu et son courage mais aussi de ses 16 ans d'engagement politique constant, il est comme cet avocat qui n'a eu de client que le peuple.

Ensuite son choix est porté sur le Parti Républicain pour le Progrès/DISSO Ak Askan Wi, au vu des valeurs, des principes et de la vision qui sous-tendent le parti. Ce parti avec sa composition hétérogène qui inspire a restauré et ressuscité de ses valeurs propres de Justice, d'Équité, de Liberté, de Patriotisme entre autres constitue pour Mamadou Dieng comme une analogie par rapport aux attentes de ce dernier et à celles du sénégalais lambda. Une bonne pioche pour le PRP qui accueille ces hommes de grande stature a l’approche des élections locales de 2022.