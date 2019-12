Politique sociale : "La place logique et naturelle de PASTEF c'est de se retrouver dans ce cadre de lutte... Nous sommes satisfaits" (Oumar Waly Zoumaro)

Les membres du front "GNO LANK GNO BAGN" sont plus que jamais soutenus par Ousmane Sonko. C'est au sortir de leur réunion à huis clos avec le leader du PASTEF dans les locaux dudit parti, que Oumar Waly Zoumaro, le coordonnateur du front, a fait face à la presse pour exposer les aboutissants de leur concertation.

Le président du PASTEF, les encourage et les félicite pour leur geste de patriotisme. Il précise que PASTEF a toujours été présent depuis sa création en 2014, pour défendre la cause des populations et ce auprès de plusieurs collectifs luttant contre l'injustice sociale, le détournement de biens publics, la corruption, ou encore la cherté de la vie. Ousmane Sonko déclare qu'il réitère officiellement son engagement à collaborer avec le front "GNO LANK GNO BAGN" « PASTEF va s'organiser pour mieux participer à tout ce que fait le cadre du front, parce qu’il s'agit de combattre l'injustice, de refuser l'impertinence de nos gouvernants qui rejaillissent comme charge sur les populations mais impacte également sur l'économie qui est déjà assez fragile et ce combat ne peut laisser indifférent un parti comme le PASTEF... »