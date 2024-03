Politique sociale : Amadou Bâ se prononce sur l'accueil, la prise en charge et le recrutement des personnes handicapées...

Amadou Bâ a mis en avant l'importance d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. D’après lui, cela passe par diverses mesures, telles que l'amélioration de la carte de l'égalité des chances, la création d'infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il a aussi évoqué la mise en place d'une politique de formation et de recrutement favorisant la présence des personnes handicapées au sein de l'administration grâce avec une approche de discrimination positive.



L'objectif est de garantir que les personnes handicapées soient prises en charge dans les meilleures conditions, que ce soit au sein des structures sanitaires ou administratives. Cela implique la mise en place de services et d'équipements adaptés pour répondre à leurs besoins spécifiques, favorisant ainsi leur pleine participation à la vie sociale et professionnelle.