Dans le cadre de ses activités, le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural a tenu un atelier pour vulgariser le document de politique agricole. Selon le MAER, le Dr Moussa Baldé, "ce document qui est soumis à votre examen, fait suite à celui adopté en 2014. Il s'inscrit dans la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui est celle de positionner l'agriculture comme moteur de la croissance économique."



Cette nouvelle politique agricole repose sur une ambition (vision) claire qui est de « construire une agriculture productive, compétitive, diversifiée, durable et pourvoyeuse d'emplois décents à l'horizon 2025. Dans la logique de cette vision, il est apparu nécessaire que notre pays adopte une nouvelle politique nationale d'autosuffisance alimentaire durable articulée autour de trois (03) programmes phares" a - t- il déclaré.



Ces trois programmes sont le programme de renforcement de la riziculture qui est une continuité du PNAR; le programme de développement de l'Horticulture et le programme de développement des céréales sèches.



« Son coût est estimé à 1.021 milliards de FCFA sur la période 2021-2025. Je magnifie l'engagement constant des partenaires au développement d'appuyer l’État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement du secteur agricole, un secteur devenu le pilier principal de la relance de la croissance économique du Sénégal avec le PAP2A. J'exhorte les différentes parties prenantes à renforcer le dialogue afin de disposer d'une vision commune sur les enjeux et défis du développement du secteur, à travers une approche concertée qui favorise la mise en cohérence des différentes interventions », a t-il ajouté lors de son allocution à la ceremonie de lancement de l'atelier qui s'est tenu ce 5 juillet 2022 dans les locaux dudit ministère situé à Diamniadio.