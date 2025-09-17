Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) présidé par le gouverneur de l’institution régionale M.Jean-Claude Kassi Brou, s’est réuni ce mercredi 17 septembre 2025 à son siège pour statuer sur la politique de gestion économique ouest-africaine. À l'issue des travaux, il a été décidé de maintenir le statu quo sur les taux directeurs, une décision justifiée par une croissance économique robuste et une inflation maîtrisée, mais prise dans un contexte international encore marqué par des incertitudes.



Le principal taux directeur, auquel la BCEAO prête aux établissements de crédit, reste ainsi à 3,25%. Le taux du prêt marginal est maintenu à 5,25% et le coefficient de réserves obligatoires à 3%. Ces niveaux sont en vigueur depuis la précédente révision en juin 2025.



Selon M. Joseph Sagnon, Directeur de la Politique Monétaire et des Relations Internationales, cette décision « résulte de l'analyse de l'évolution récente de l'activité économique, des prix et de la situation extérieure de l'Union ». L'économie de l'UEMOA affiche en effet une santé robuste, avec une croissance du PIB réel estimée à 6,3% pour 2025, soutenue par la consommation et les investissements dans les infrastructures.



Le principal motif de ce maintien réside dans la maîtrise de l'inflation, qui s'est établie à seulement 0,6% au T2-2025. Cette décrue est attribuée à une offre alimentaire suffisante et à la baisse des prix des produits énergétiques importés. Pour l'ensemble de l'année, l'inflation moyenne est projetée à 1,2%, bien en deçà du niveau de 2024 (3,5%).



Toutefois, le Comité reste vigilant face à plusieurs risques susceptibles de déstabiliser cette tendance positive : une dégradation de la situation sécuritaire dans la sous-région, les impacts du changement climatique sur les récoltes, et une aggravation des tensions géopolitiques et commerciales internationales qui pourrait renchérir le coût des importations. Le CPM a affirmé qu'il « prendra si nécessaire les mesures idoines pour assurer la stabilité monétaire et financière de l'Union ».