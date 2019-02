Politique et éducation : Les enseignants apéristes étalent leur planning.

À quelques heures du démarrage de la campagne électorale, le réseau des enseignants républicains, interpellé sur la conciliation entre leurs obligations professionnelles et leur implication dans la politique, ont rassuré leur monde.

Par le biais de Ahmed Suzanne Camara, leur secrétaire général, ils affirment qu'ils ont étalé un plan de travail pour allier politique et enseignement. Ainsi il n'y aura pas de perturbation et les deux se feront parallèlement...