Politique économique et sociale : La plateforme Task Force Républicaine s'érige en bouclier pour défendre le président Macky Sall.

En conclave à Saly ce week-end, la plateforme Task Force républicaine (TFR) s'érige en bouclier pour défendre la politique économique et sociale du chef de l'État Macky Sall.







Dans un communiqué rendu public au terme de leur rencontre, la Task Force républicaine exprime un soutien sans faille au président de la république pour son esprit d'ouverture.







« La TFR salue et soutient cette initiative d’ouverture et de large rassemblement initiée par le Chef de l’État et se réjouit de la réponse positive des forces politiques qui ont répondu à cet appel. Suite aux mesures prises par le Chef de l’Etat (PRES et PAP 2A) pour endiguer les effets de la Pandémie Covid-19, notre parti, l’APR se doit de renforcer son efficience organisationnelle et intensifier sa mobilisation », rapporte le communiqué.







Dans une dynamique unitaire, la plateforme invite tous les militants à accompagner la politique économique et sociale du chef de l'État Macky Sall.







« La TFR inscrit son action dans une dynamique unitaire au service du développement économique et social de notre pays. A l’attention de tous les militants et soutiens du Président de la République, nous rappelons que les enjeux sont aujourd’hui économiques, sociaux, sanitaires, culturels et sécuritaires. Face aux immenses efforts de relance de notre économie frappée de plein fouet, à l’instar de tous les pays du Monde, par la COVID-19, se dressent des forces politiques et sociales qui, sur des bases souvent populistes et nihilistes, font preuve de méthodes anarchistes de nature à vouloir imposer les termes d’un débat public qui vise à annihiler les efforts et la bonne trajectoire du Sénégal », lit-on toujours dans le communiqué final, qui rappelle également que l'objectif principal de cette plateforme c'est de « rehausser le débat politique, de mettre en lumière les réalisations du quinquennat et de se projeter dans le temps utile, le temps de l’action »