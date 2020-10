Politique économique et sociale : La coalition Jotna dénonce l'échec du gouvernement actuel.

Réunie en assemblée générale ordinaire, ce week-end, les cadres de la conférence nationale des leaders de la coalition Jotna/les Patriotes pour l'alternance a dénoncé l'échec du gouvernement et de BBY à pouvoir mettre en place une politique économique et sociale viable au bénéfice des populations sénégalaises.



"Un chômage massif des jeunes (48%), au 3ème rang mondial juste derrière la Syrie et le Burkina Faso, selon l'OIT. La politique de l'emploi du Sénégal est un désastre et tout porte à croire que cela va s'empirer à cause d'un pilotage à vue de l'économie et d'une mauvaise gestion des richesses nationales et ressources naturelles", déplore la conférence nationale des leaders.



Par ailleurs, commentant l'actualité politique de la sous région, la coalition Jotna interpelle la CEDEAO et l'Union Africaine et leur demande plus d'intransigeance vis à vis de ces chefs d'État et d'affirmer un principe intangible de limitation à deux mandats pour les États africains...