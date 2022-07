Politique du contenu local au Sénégal : L’ADPME et le ST-CNSCL vers la capacitation des entreprises pour l'exploitation du pétrole et du gaz

Dans son rôle d'appuyer le secrétariat national dans la sélection des entreprises, profitant de son expertise et son expérience technique, l’ADPME a tenu ce mercredi un atelier d'échanges sur le dispositif du contenu local, mais aussi du cadre de collaboration ADEPME/ST-CNSCL.

En effet, au cours de cette rencontre d'échanges et de partage sur le cadre juridique avec ces différents partenaires, il s'agira selon Louis Sarr, le Directeur Général des ressources et partenariats de l’ADPME, d’assurer un meilleur développement et l'accompagnement des entreprises en intervenant dans différents domaines à travers le fonds partagé pour l'assistance technique et la formalisation des entreprises. Des aspects sur lesquels l'agence est assez outillée pour pouvoir les accompagner.

Sur ce, Gora Lo, le coordinateur général du secrétariat technique du comité de suivi du contrôle local, a aussi insisté sur la mise en œuvre, la cohérence des politiques publiques au Sénégal et d’échanger entre partenaires institutionnels pour essayer de trouver la solution la plus appropriée pour la mise en œuvre de cette politique de contenu local au Sénégal.