Politique de développement : La PJPSE pour une jeunesse responsable et citoyenne

En assemblée générale, la plateforme des jeunes pour un Sénégal émergent (PJPSE ) a discuté du thème : « Jeunes et engagement politique, quels apports pour le PSE ? » Selon Amadou Benga, le président de la Plateforme, il s'agit de proposer des pistes de solution pour contribuer à l’émergence d’une jeunesse responsable, citoyenne, engagée et consciente face aux défis qui interpellent le pays. Cette plateforme de partage d'informations et d'engagement politique a révélé de nombreux projets qui composent sa feuille de route comme le volet environnement, entre autres...