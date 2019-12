Politique : Yaya Sow réaffirme son amitié à Macky Sall et avertit...

Ayant fait l'objet de vives critiques de la part de membres et responsables de l'Alliance pour la République après sa fameuse sortie contre le choix du président sur le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, le député avait pris du recul avant de revenir pour éclairer un certain nombre de points. De prime abord, le maire de la commune de Ribot Escale a tenu à réaffirmer son amitié et son engagement à travailler aux côtés du président de la République, avec qui il a cheminé durant les moments les plus difficiles.

Par ailleurs, le responsable de l'Apr dans le département de Koungheul invite le chef de l'Etat à être beaucoup plus regardant sur les agissements de certains responsables de leur parti qui n'ont d'objectif que de le séparer d’avec ses souteneurs des premières heures. Selon le parlementaire, la quasi totalité de ces conseillers du chef de l'Etat qui font dans ce qu'il appelle la stratégie de diviser pour régner, ne dispose d'aucune base politique dans leurs localités...