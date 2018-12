Politique / Thiès : And Suxxali Thiès de Habib Niang change de nom et devient And Suxxali Sénégal

L'annonce a été faite ce samedi à Thiès par le responsable moral dudit mouvement, en l'occurrence Mr Habib Niang.



Après avoir sillonné les quartiers de Thiès pendant plus d'un an, And Suxxali Thiès a décidé d'étendre ses tentacules dans les différentes localités du pays.



Ainsi, la première décision qui a été prise est le changement du nom de cette structure, qui s'appelle désormais " And Suxxali Sénégal". Selon Mr Niang, une telle décision émane des nombreuses sollicitations des militants et sympathisants basés dans d'autres zones et qui voudraient intégrer " And Suxxali Sénégal", mais aussi de la volonté de l'ensemble des membres qui souhaitent défendre la politique du chef de l'État dans le Sénégal des profondeurs.

À cette occasion, le mouvement And Suxxali Sénégal a encore mis sur la table 5.000 signatures. Ce qui fait un total de 12.000 parrains enregistrés au profit de la mouvance présidentielle...