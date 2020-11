Politique : Ousmane Sonko, Barthélemy Dias et Guy Marius Sagna face à la presse cet après-midi

Considérés comme les opposant les plus farouches de l'espace politique, Barthélemy Dias et Ousmane Sonko feront face à la presse ce mercredi pour une importante déclaration. Plusieurs questions seront soulevées dans un contexte où le nouveau gouvernement mis en place par Macky Sall a suscité beaucoup de bruit.



A noter que l'activiste Guy Marius Sagna sera de la partie avec le leader de Pastef et Barthélémy Dias.