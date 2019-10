Politique : « Nous demandons à Ousmane Sonko de nous laisser tranquille » (Synergie Républicaine)

La ‘’Synergie Républicaine’’ prône l'obligation de réserve et condamne avec fermeté les gens qui se servent des secrets d’Etat pour faire la promotion de leur parti politique. Selon le parti membre de la coalition ‘’Macky 2012’’, si tout le monde se mettait à parler de ce qu’il sait, le Sénégal aboutirait à sa destruction.

« Nous demandons à Ousmane Sonko de nous laisser tranquille. On est sur le terrain politique qu’on s’oppose en utilisant des armes conventionnelles», dit Mamadou Diagne. Qui toutefois, précise détenir des informations personnelles sur le leader du Pastef et n’hésitera pas à les divulguer si ce dernier ne les laisse pas tranquille...