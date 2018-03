Politique Nationale Santé et Sécurité : Un document pour assainir le milieu du travail

Des travailleurs en bonne santé engendrent une bonne productivité en milieu du travail. C'est le point de vue du patronat et de l’intersyndicale des travailleurs. Les acteurs qui sont en phase avec l’élaboration d'un document de politique nationale de santé et sécurité, sont d'avis que le monde du travail ne s'en portera que mieux avec un milieu sain et salubre.