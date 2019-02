Politique : Macky Sall inonde Dakar et Thiès de volontaires

Le président Macky Sall est en train d’effectuer de véritables changements au niveau de la donne politique au Sénégal avec une approche de proximité silencieuse. Une initiative du cabinet de sa campagne dirigée par Aminata Touré et Dr Abdoul Aziz Mbaye, a indiqué un communiqué parvenu à Dakaractu.



Ledit cabinet dit avoir ‘’lancé une armada de jeunes anonymes (sans tee-shirts, ni casquettes, ni sonorisation) pour engager des discussions avec les électeurs, les jeunes et les primo-votants, en particulier, sur le bilan et le programme du candidat de la Coalition Benno bokk yakaar".



Une chose faite qui, en une semaine de campagne, a permis de ratisser 26 communes, toucher plus de 27 400 foyers et 129 600 électeurs confirmés à Dakar. Ces volontaires, pour la plupart, qui n'ont jamais été en contact avec la politique, ont été formés depuis des mois par des experts du porte-à-porte pour porter le combat de Macky dans les communes jugées difficiles, renseigne toujours le document. D’ailleurs, ils étaient plus de 200 à faire les rues de Grand-Yoff et de Guédiawaye.